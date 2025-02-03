"Ставлю на опыт": промоутер Усика высказался о бое Беринчик – Дэвис

Денис Беринчик в ближайшее время проведет защиту титула чемпиона мира в легком весе по версии WBO. "Украинский танк" встретится с Кейшоном Дэвисом.

Александр Красюк поделился ожиданиями от боя Беринчик – Дэвис. Промоутер Александра Усика выделил уникальность поединка украинца с американцем, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм функционера.

Читайте также "Нокаутирую этого украинца": Дэвис сделал громкое заявление перед боем с Беринчиком

Красюк о бое Беринчик – Дэвис

Александр Красюк в своем инстаграме дал ответ на вопрос подписчика относительно боя Беринчик – Дэвис. Промоутер лаконично прокомментировал предстоящий поединок между "Украинским танком" и американским боксером.

Красюк выделил особенность противостояния Дениса Беринчика и Кейшона Дэвиса. Спортивный функционер отметил, что боксеры ранее не встречали соперников, которые похожи на них.

Это будет замечательный поединок. Беринчик никогда не дрался ни с кем, подобным Кейшону. Кейшон никогда не встречал такой оппозиции. Какой бой! Я ставлю на опыт,

– написал промоутер.

Отметим, что Денис Беринчик и Кейшон Дэвис ни разу не проигрывали в профессиональном ринге. Однако "Украинский танк" провел гораздо больше боев, чем американец, поэтому имеет больше опыта, что может сыграть важную роль.

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис должен состояться 14 февраля в Нью-Йорке. Место проведения главного события вечера бокса легендарный "Мэдисон-сквер-гарден".