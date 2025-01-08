"Классика легкого веса": глава Top Rank оценил следующий бой непобедимого украинца

Глава Top Rank Боб Арум поделился своим мнением о поединке между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом, о котором официально объявили 7 января. Арум отметил обоих боксеров.

Боксеры выйдут в ринг 14 февраля 2025-го года в Нью-Йорке. Бой состоится на легендарной "Мэдисон-сквер-гарден". Это будет первая защита чемпионского титула для Дениса Беринчика.

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Что сказал Арум о бое Беринчик – Дэвис

Промоутер Боб Арум оценил будущее противостояние боксеров и особенно выделил Кейшона Дэвиса. По его мнению, американский боксер имеет все качества, чтобы перерасти в великого бойца современности. Но сначала на этом пути ему нужно остановить непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

Кейшон Дэвис имеет все необходимое, чтобы стать великим бойцом современности, но сначала он должен победить непобедимого, целеустремленного украинского чемпиона Дениса Беринчика. Этот поединок имеет все, чтобы стать классикой легкого веса,

– сказал Боб Арум.

Напомним, что к очному поединку оба боксера подходят с идеальной статистикой на профи-ринге. Беринчик победил во всех своих 19-ти боях. Зато Дэвис торжествовал во всех своих 12-ти поединках. У Дениса на один нокаут больше, чем у следующего его соперника – 9 против 8-ми у Кейшона.