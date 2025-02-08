"Кровь, пот и слезы": официальное промо чемпионского боя Беринчик – Дэвис

Уже в ночь с 14-го на 15-е февраля 2025-го года (в Украине) Денис Беринчик проведет свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO. Соперником украинского боксера станет непобедимый американец Кейшон Дэвис, а бой состоится на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

До очного боя оба боксера не знают в своей карьере в профессионалах горьких вкусов поражений. Беринчик побеждал во всех своих 19-ти проведенных боях, в которых 9 раз отправлял соперников в нокаут. Зато на счету Дэвиса 12 побед в 13-ти боях (9 – нокаутом). Еще один поединок был засчитан таким, что не состоялся.

Стоит узнать Беринчик – Дэвис: где и когда смотреть титульный бой в Украине

Официальное промо битвы

Промоутерская компания Top Rank опубликовала официальное промо боя Беринчика против Дэвиса, сообщает 24 Канал. Ролик получил оригинальное название: "Кровь, пот и слезы". В видео можно увидеть нарезки из тренировочных лагерей обоих боксеров и яркие моменты из их поединков.

Промо боя Беринчик – Дэвис: смотрите видео

Напомним, что свой чемпионский титул Беринчик завоевал в предыдущем бою против мексиканца Эмануэля Наваррете, который состоялся 18 мая 2024-го года. Боксеры провели полный 12-раундовый поединок, а судьи, которые разделились в решении, отдали победу украинскому боксеру – 115:113, 112:116, 116:112. Тогда Денис впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

Кейшон Дэвис последний раз выходил в ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал во 2-м раунде аргентинца Густаво Лемоса.