Беринчик – Дэвис: стало известно, кто будет драться в андеркарде перед боем украинца

Денис Беринчик вскоре вернется в ринг. Украинский боксер 14 февраля проведет бой с американцем Кейшоном Дэвисом.

Стало известно, кто будет драться в андеркарде перед поединком Беринчика. Между собой встретятся американский и греческий боксеры, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Андеркард боя Беринчик – Дэвис

Перед главным событием вечера бокса в ринге сойдутся американец Джаред Андерсон и Грек Мариас Коллиас.

Отметим, что в последнем поединке Андерсон проиграл досрочно в пятом раунде конголезскому супертяжеловесу Мартину Баколе. Что касается Коллиаса, то он в первом раунде нокаутировал грузина Тамаза Изорию.

Ранее сообщалось, что вечер бокса должен состояться в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден".