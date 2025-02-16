Серьезные проблемы: тренер Беринчика назвал главную причину поражения от Дэвиса

В ночь на 15 февраля Денис Беринчик провел неудачную защиту титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Украинский боксер потерпел досрочное поражение от Кейшона Дэвиса.

Уже в третьем раунде Денис впервые побывал в нокдауне. А уже в следующем раунде Кейшон Дэвис во второй раз отправил Беринчика на настил ринга, но на этот раз уже украинец, которому разбили нос, не смог продолжить бой.

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У Беринчика было повреждение

Денис Беринчик потерпел первое поражение на профи-ринге. До этого у украинского боксера была серия из 19-ти победных боев подряд (9 – нокаутом). Кейшон Дэвис благодаря досрочной победе нокаутом стал новым чемпионом мира, отобрав пояс у Дениса. Американец сохранил статус непобедимого боксера – 13 побед в 14 поединках (одна победа и бой не были незасчитаны из-за проваленного допинг-теста у Кейшона).

После поединка украинский боксер не стал давать комментариев. Зато поражение прокомментировал его тренер Станислав Григорук. Наставник шокировал фанов проблемой, с которой перед боем столкнулся Беринчик, информирует 24 Канал со ссылкой на Левый берег.

У Дениса была травма – разрыв плечевой губы. Именно это повлияло на его подготовку к бою. Эта травма стала значительным препятствием, поскольку она не позволила ему полноценно тренироваться и восстановиться перед поединком. Травма не дала ему сделать все то, на что он способен в ринге. Думаю, это еще и создало дополнительное психологическое давление и сказалось на его выступлении непосредственно на ринге,

– рассказал коуч Беринчика.

Также Григорчук добавил, что повреждение стало лишь одной из причин поражения Дениса. Наставник вспомнил психологическое давление, которое создавала команда Дэвиса и сам Кейшон. Это стало еще одним фактором негативного результата.