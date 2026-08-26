"Последний шанс": экс-чемпион мира сделал громкое заявление о решающем бою Беринчика

Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко прокомментировал возвращение украинского боксера Дениса Беринчика. Уже 29 августа боксер из Луганской области проведет бой в Лондоне против местного любимца Сема Ноукса.

Сенченко заявил, что Ноукс – сильный боксер и непростой соперник, сообщает Sport-express.ua. В частности, он напомнил, что в прошлом году британец боролся за титул чемпиона мира, хотя и уступил Абдулле Мейсону по очкам.

Сенченко дал прогноз на бой Беринчик – Ноукс

Сенченко подчеркнул, что единственное в карьере поражение 29-летнего Ноукса, который на 9 лет моложе Беринчика, "ничего не значит".

"Ожидаю непростого боя для обоих. Не думаю, что британцу будет легко. Здесь все решит мотивация и то, в какой форме боксеры подойдут к поединку", – сказал специалист.

Он считает, что для обоих боксеров на кону в этом поединке будет их будущее, в том числе и перспективы Беринчика вновь сразиться за чемпионский пояс.

Для Ноукса это шанс вернуться. Так же и для Дениса это, пожалуй, последний шанс получить еще один бой за титул. Если он выиграет, то сможет подняться в рейтинге и соперничать с чемпионами. Оба хотят совершить камбэк. На мой взгляд, это будет интересный поединок,

– заявил Сенченко.

Беринчик – Ноукс: что известно

Напомним, поединок Беринчик – Ноукс состоится на O2 Arena в Лондоне, а главным событием боксерского вечера станет бой за титул IBF в супертяжелом весе между Мозесом Итаумой и Филиппом Хрговичем.

38-летний украинец проводил тренировочный сбор в Буковеле и накануне прибыл на бой в Англию. Для Дениса это первый бой после того, как в феврале 2025 года он уступил нокаутом Кейшону Дэвису, в результате чего лишился титула чемпиона мира по версии WBO.

Добавим, что в Украине вечер бокса будет транслировать онлайн медиасервис MEGOGO.