Беринчик отреагировал на абсурдные обвинения Дэвиса в расизме

В день пресс-конференции Кейшон Дэвис выложил фотографию в своих соцсетях, на которой изображены фрукты, в частности бананы. Американский боксер отметил, что это ему адресовали Денис Беринчик и его команда.

Американский боксер обвинил Дениса Беринчика и его команду в расизме. Кейшон Дэвис отметил, что такой поступок добавил ему еще большей принципиальности к битве с украинским чемпионом мира.

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Реакция Беринчика на обвинения Дэвиса

Хотя в комментариях под публикацией не верят, что этот пакет Кейшону прислала команда Беринчика. А это может быть очередная провокация от Дэвиса, который сам сложил в коробку фрукты, в частности бананы, чтобы выставить Дениса в плохом свете перед боем.

Сам Беринчик долго не стал ждать и отреагировал на подобное обвинение Дэвиса. Этот ответ украинца дает понять, что такой презент не дело рук Дениса или кого-то из его команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Top Rank Boxing.

Я не говорю, и тем более не пишу подобное. Я видел его сообщение в социальных сетях, у меня нет ничего личного относительно Дэвиса,

– заявил Беринчик.

Напомним, что Дэвис уже дважды провокационно вел себя на дуэлях взглядов. Уже 14 февраля (в Украине в ночь на 15 февраля) болельщики увидят, оправдают ли себя громкие заявления Кейшона в бою против Дениса Беринчика. На кону поединка в Нью-Йорке будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO в легком весе, которым владеет украинец.