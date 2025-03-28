Известный промоутер отговаривает Фьюри от идеи возвращения в ринг

В начале 2025-го года Тайсон Фьюри в очередной раз объявил об окончании карьеры. "Цыганский король" поставил очередную точку в своей карьере после двух подряд поражений от Александра Усика.

В прессе есть много слухов о возможном возвращении в ринг Тайсона Фьюри ради британской битвы против Энтони Джошуа. Несмотря на эту информацию промоутер Боб Арум убеждает всех в обратном, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Арум не видит смысла в возвращении Фьюри

По словам Боба Арума, в жизни Тайсона Фьюри наступил тот период, когда нужно забыть о профессиональном боксе, наслаждаясь семейной жизнью. Известный промоутер не видит смысла в возвращении "Цыганского короля" в ринг.

Я думаю, Фьюри и его семья заслужили, чтобы он остался вне бокса и завершил карьеру. Не думаю, что ему стоит возвращаться в ринг, он уже достаточно сделал в боксе. Я советую ему не возвращаться,

– отметил Арум.

Также Боб Арум прокомментировал сорванную британскую битву Фьюри – Джошуа. Глава Top Rank заявил, что не расстроится, если этот бой так и не состоится. Однако если Тайсон захочет вернуться в ринг, то промоутеры будут делать все, чтобы устроить боксерам этот поединок.

Ранее стало известно, что Фьюри получит титульный бой, если вернется на ринг. Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Тайсон сможет подраться с временным чемпионом по линии из Германии Агитом Кабаелом.