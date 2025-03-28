Известный промоутер отговаривает Фьюри от идеи возвращения в ринг
- Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика, но есть слухи о возможном бое с Энтони Джошуа.
- Промоутер Боб Арум не видит смысла в возвращении Фьюри в бокс, но если Фьюри захочет вернуться, промоутеры сделают все для организации боя.
- Фьюри может получить титульный бой с Агитом Кабаелом, если вернется в ринг, по словам президента WBC Маурисио Сулеймана.
В начале 2025-го года Тайсон Фьюри в очередной раз объявил об окончании карьеры. "Цыганский король" поставил очередную точку в своей карьере после двух подряд поражений от Александра Усика.
В прессе есть много слухов о возможном возвращении в ринг Тайсона Фьюри ради британской битвы против Энтони Джошуа. Несмотря на эту информацию промоутер Боб Арум убеждает всех в обратном, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
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Арум не видит смысла в возвращении Фьюри
По словам Боба Арума, в жизни Тайсона Фьюри наступил тот период, когда нужно забыть о профессиональном боксе, наслаждаясь семейной жизнью. Известный промоутер не видит смысла в возвращении "Цыганского короля" в ринг.
Я думаю, Фьюри и его семья заслужили, чтобы он остался вне бокса и завершил карьеру. Не думаю, что ему стоит возвращаться в ринг, он уже достаточно сделал в боксе. Я советую ему не возвращаться,
– отметил Арум.
Также Боб Арум прокомментировал сорванную британскую битву Фьюри – Джошуа. Глава Top Rank заявил, что не расстроится, если этот бой так и не состоится. Однако если Тайсон захочет вернуться в ринг, то промоутеры будут делать все, чтобы устроить боксерам этот поединок.
Ранее стало известно, что Фьюри получит титульный бой, если вернется на ринг. Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Тайсон сможет подраться с временным чемпионом по линии из Германии Агитом Кабаелом.