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Fight News 24 Новости бокса Известный промоутер отговаривает Фьюри от идеи возвращения в ринг
28 марта, 17:30
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Известный промоутер отговаривает Фьюри от идеи возвращения в ринг

София Кулай
Основні тези
  • Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика, но есть слухи о возможном бое с Энтони Джошуа.
  • Промоутер Боб Арум не видит смысла в возвращении Фьюри в бокс, но если Фьюри захочет вернуться, промоутеры сделают все для организации боя.
  • Фьюри может получить титульный бой с Агитом Кабаелом, если вернется в ринг, по словам президента WBC Маурисио Сулеймана.

В начале 2025-го года Тайсон Фьюри в очередной раз объявил об окончании карьеры. "Цыганский король" поставил очередную точку в своей карьере после двух подряд поражений от Александра Усика.

В прессе есть много слухов о возможном возвращении в ринг Тайсона Фьюри ради британской битвы против Энтони Джошуа. Несмотря на эту информацию промоутер Боб Арум убеждает всех в обратном, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Арум не видит смысла в возвращении Фьюри

По словам Боба Арума, в жизни Тайсона Фьюри наступил тот период, когда нужно забыть о профессиональном боксе, наслаждаясь семейной жизнью. Известный промоутер не видит смысла в возвращении "Цыганского короля" в ринг.

Я думаю, Фьюри и его семья заслужили, чтобы он остался вне бокса и завершил карьеру. Не думаю, что ему стоит возвращаться в ринг, он уже достаточно сделал в боксе. Я советую ему не возвращаться,
– отметил Арум.

Также Боб Арум прокомментировал сорванную британскую битву Фьюри – Джошуа. Глава Top Rank заявил, что не расстроится, если этот бой так и не состоится. Однако если Тайсон захочет вернуться в ринг, то промоутеры будут делать все, чтобы устроить боксерам этот поединок.

Ранее стало известно, что Фьюри получит титульный бой, если вернется на ринг. Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Тайсон сможет подраться с временным чемпионом по линии из Германии Агитом Кабаелом.