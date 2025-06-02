За последние 60 лет таких не было: известный промоутер забросал комплиментами непобедимого боксера

Авторитетный промоутер Боб Арум высказал свое мнение об одном из самых топовых боксеров мира. Речь идет о 32-летнем японском бойце Наоя Иноуэ.

Глава промоутерской компании Top Rank отметил боксерский путь представителя японского бокса. Боб Арум заверил, что Наоя Иноуэ является лучшим боксером, которого он только видел за последние десятки лет, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Арум о непобедимом японце

Известный промоутер выделил уникальность Иноуэ.

Иноуэ не просто лучший в мире независимо от весовой категории, он – лучший боец, которого я когда-либо видел, независимо от весовой категории или чего-то другого. За почти 60 лет в боксе я никогда не видел ничего подобного Иноуэ,

– сказал Арум.

Еще раньше Боб Арум сравнивал Иноуэ с легендарным филиппинцем, который вскоре вернется в профи-ринг, Мэнни Пакьяо. Руководитель заверил, что путь японского боксера является более легендарным.

Отметим, что японский боксер до сих пор сохраняет статус непобедимого бойца, за спиной которого 30 победных боев (27 – нокаутом).

Последний раз Иноуэ выходил в ринг 4 мая текущего 2025 года, когда победил нокаутом в 8-м раунде американца Рамона Карденаса в Лас-Вегасе, несмотря на нокдаун. Японец провел успешную защиту титула абсолютного чемпиона мира во втором легком весе.