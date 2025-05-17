Богачук и Фокс провели церемонию взвешивания: какой вес показали боксеры

Сергей Богачук за считанные часы проведет свой следующий бой впервые с декабря прошлого года. Украинский звездный боксер сразится против американского визави Майкла Фокса.

Накануне поединка состоялась традиционная церемония взвешивания. Богачук показал больший вес, чем его оппонент, сообщает 24 канал со ссылкой на 360 Promotions.

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Сколько весят боксеры

Сергей Богачук показал на весах 72,3 килограмма. Тогда как американец Майкл Фокс меньше украинца – 70 килограммов.

Бой Богачуком состоится в ночь с 17 на 18 мая. Ориентировочное время начала боя в 4:00 по киевскому времени.

Церемония взвешивания: смотрите видео

Напомним, что последний раз Сергей Богачук дрался в декабре 2024 года. Тогда украинец одолел британца Ишмаэля Дэвиса в андеркарде реванша Усик – Фьюри.