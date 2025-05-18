Звездный украинец Богачук уверенно победил Фокса по единогласному решению судей

В ночь на 18-го мая состоялся вечер бокса на арене "Commerce Casino" в американском городе Коммерси. Боксерское событие организовали промоутер Том Леффлер и его компания 360 Promotions.

Главным боем вечера стало противостояние между украинцем Сергеем Богачуком и американцем Майклом Фоксом. Это был бой в первом среднем весе, информирует 24 Канал.

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Очередная победа Богачука

Украинский боксер, который посягает на чемпионские поединки, получил в соперники не слишком желанного оппонента. Поэтому именно Богачуку отдавали предпочтение в данном противостоянии.

Боксеры прошли полную дистанцию в виде 10 раундов, поэтому победителя боя определяли судьи. По судейским запискам победу по их единогласному решению одержал Сергей Богачук: 98-92 и 97-93 (дважды).

Для 30-летнего боксера из Винницы эта победа стала 26-й на профи-ринге в 28-ми боях, а также в его пассиве 2 поражения. Аж 24 поединка украинец заканчивал нокаутом, но не на этот раз.

Это был первый бой Богачука с декабря 2024-го года, когда Сергей подрался в андеркарде реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри в саудовском Эр-Рияде. Тогда украинский боксер в 6-м раунде нокаутировал британца Ишмаэля Дэвиса. Благодаря этому успеху Богачук стал обязательным претендентом по линии WBC и хотел подраться с чемпионами, которые избежали лобовых боев.

Украинский боксер попытается добиться организации поединков против полноценного обладателя титула WBC Себастьяна Фундора и временного чемпиона Вирджила Ортиса.