Украинский боксер-сенсация сразится за титул WBA Continental
- Богдан Миронец сразится против Гранита Шалы за титул WBA Continental.
- Миронец победил Хосе Лардуэта в декабре 2024 года, завоевав титул WBC Franchophone.
Богдан Миронец в ближайшее время вернется в профи-ринг. Украинский боксер будет драться в июне этого года в Германии.
Украинский супертяжеловес встретится в ринге с Гранитом Шалой. На кону поединка титул WBA Continental в хевивейте, сообщает 24 канал со ссылкой на АК Promotion.
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Когда будет драться Миронец
Богдан Миронец сразится против Гранита Шалы 28 июня 2025 года. Поединок за титул WBA Continental состоится в рамках грандиозного вечера бокса в немецком Унтершляйсхайме.
Соперник Миронца в апреле 2024 года дрался с другим украинским боксером. Тогда немец уступил Александру Захожему в бою за титул EBU.
Анонс боя Миронец – Шала / Фото AK Promotion
Напомним, что Богдан Миронец дрался в последний раз в декабре 2024 года. В том бою украинский супертяжеловес победил Хосе Лардуэта и завоевал титул WBC Franchophone.
В 2023 году Миронец сенсационно победил Нейтена Гормана. Британский боксер является двоюродным братом Тайсона Фьюри.