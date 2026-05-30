Бой Джошуа – Фьюри может сорваться: промоутер озвучил детали
Долгожданный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри может сорваться. Эдди Хирн, промоутер "Эй-Джея", рассказал, что может помешать поединку двух британцев.
По его словам, бой не состоится, если президент UFC Дэйна Уайт и промоушин Zuffa Boxing примут участие в организации поединка. Об этом сообщает Boxing News 24.
Джошуа – Фьюри: кто может сорвать бой?
"Реальность такова, что контракт является контрактом. Бой не состоится, если они будут иметь любое промоутерское участие в шоу. Поэтому этого не может быть. Там прямо сказано: если Zuffa, TKO – не знаю, сколько еще раз я должен это повторить. Так, они прямо упомянуты, и любой, кто связан с этой компанией, не может иметь никакого промоутерского участия в шоу", – заявил Хирн.
Промоутер рассказал, что Джошуа и Фьюри заключили соглашение, согласно которому промоутерами этого шоу будут Эдди Хирн, Фрэнк Уоррен, Спенсер Браун и Турки.
Мы все пожали руки. Мы все будем вместе работать над этим. Здесь нет какой-то большой истории о том, что появится какой-то приглашенный промоутер, потому что с точки зрения контрактов это просто не может работать таким образом,
– сказал Хирн.
Что известно о бое Джошуа – Фьюри
- Противостояние боксеров – это один из самых ожидаемых поединков в мировом боксе за предыдущие 10 лет. Встреча британцев должна состояться в четвертом квартале 2026 года.
- Однако до этого оба проведут промежуточные бои: Джошуа 25 июля подерется с Кристианом Пренгой, а Фьюри выйдет на ринг 1 августа в Дублине, но его соперник до сих пор не известен.
- По словам Фрэнка Уоррена, промоутера Тайсона, боксеры заключили соглашение только на один поединок. Так что, реванш между спортсменами не предусмотрен.
- Добавим, что встреча также может оказаться под угрозой из-за отказа певицы Дуа Липы выступить в рамках промоушена мероприятия. На ее выступлении якобы настаивает Турки.