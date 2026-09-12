Уайт считает, что настойчивое требование Хирна о проведении боя исключительно в Великобритании существенно затрудняет процесс переговоров. Об этом сообщает TalkSPORT Boxing.

В чем Уайт обвиняет Хирна

Уайт не сдерживал эмоций, критикуя поведение своего коллеги по промоутерскому цеху.

Я никогда не видел, чтобы кто-то наносил бою такой ущерб, как он. Ты же должен продвигать своего бойца, а вместо этого начинаешь говорить о какой-то там сломанной системе и прочем. Это одна из самых странных вещей, которые я когда-либо видел. Посмотрим, чем все закончится. В конце концов, для моей жизни это ничего не изменит, но есть еще Тайсон Фьюри, Фрэнк Уоррен, Эдди Хирн и Энтони Джошуа, и все эти люди могут заработать на этом бою огромные деньги. А Хирн просто продолжает мешать поединку, который должен был состояться еще 10 лет назад, – сказал он.

Где и когда может состояться бой

Ранее издание Daily Mail сообщало, что встреча запланирована на 20 ноября на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Однако такой вариант категорически не устраивал команду Джошуа.

Впоследствии известный инсайдер Дэн Рафаэль подтвердил, что противостояние все же может пройти на британской земле. По последним слухам, новым фаворитом среди локаций стал стадион "Принципалити" в Кардиффе (Уэльс), который способен вместить более 80 тысяч зрителей.

Напомним, что своими ожиданиями от этого противостояния уже успел поделиться немецкий боксер Агит Кабайел, который сделал свой прогноз на победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа.