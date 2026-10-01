Фьюри и Джошуа получат уникальный пояс за бой: как он выглядит

Победителю долгожданного поединка между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа вручат специальный пояс Battle of Britain ("Битва за Британию"). Его представили 30 сентября в Лондоне во время первой официальной пресс-конференции, посвященной предстоящему бою.

Уникальную награду изготовили по заказу Турки Аль аш-Шейха, главы Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений. Именно он лично продемонстрировал специальный пояс во время первой дуэли взглядов между Фьюри и Джошуа, сообщает 24 Канал.

Как будет выглядеть пояс, за который будут сражаться Фьюри и Джошуа

Бой состоится 11 декабря на стадионе Principality Stadium в Кардиффе. На кону также будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе. Эксклюзивные права на прямую трансляцию шоу получил стриминговый сервис Netflix.

Первая встреча британцев прошла в дружеской атмосфере. Фьюри и Джошуа шутили во время пресс-конференции, а Тайсон предложил сопернику после боя вместе выпить пива и "закопать топор войны". В конце дуэли взглядов Джошуа даже в шутку почесал Фьюри по животу.

Летом оба боксера провели промежуточные поединки. Джошуа одержал победу нокаутом над Кристианом Пренгой, тогда как Фьюри победил польского спортсмена Мариуша Ваха.

К предстоящему поединку Джошуа будет тренировать Бен Дэвисон, который ранее работал с самим британцем и Фьюри. Также команда Джошуа привлекла к консультациям Питера Фьюри – дядю и бывшего наставника Тайсона. Отдельно подготовку Энтони будут согласовывать с представителями команды Александра Усика.