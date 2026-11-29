Порядок выхода на ринг британских боксеров Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри перед поединком 11 декабря должен был определить необычный конкурс. Однако "Цыганский король" выступил против такой идеи.

Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Гирн в комментарии изданию The Independent. По его словам, именно Энтони предложил такой способ определения очередности выхода на ринг.

В чем суть спора

Он предложил за неделю до боя установить автомат-силомер, измеряющий силу удара. Боксер, набравший больше очков, получил бы почетное право выходить на ринг вторым (последним).

Идею поддержали организаторы шоу из саудовской компании Sela и транслятор поединка Netflix, увидев в этом зрелищный элемент для телеэфира. Условие даже включили в контракт со стороны Джошуа.

Это была просьба Джошуа, и Sela решила, что это отличная идея для телевидения. Насколько я понимаю, Netflix тоже понравилась эта задумка. Вот тот, кто наберет больше всего очков на силомере, выйдет вторым. Все подписано и закреплено на бумаге,

– заявил Эдди Гирн.

Реакция команды Фьюри

Несмотря на предварительные договоренности, сторона Фьюри заявила, что боксер не будет участвовать в этом соревновании, сославшись на то, что в его версии контракта такого пункта нет.

Гирн предположил, что из-за отказа Фьюри вопрос выхода на ринг придется решать традиционным способом – подбрасыванием монеты.

Что известно о поединке Фьюри – Джошуа

Бой между Фьюри и Джошуа состоится 11 декабря на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе (Уэльс), а официальным транслятором боя станет Netflix. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжелом весе.

Оба боксера в последний раз выходили на ринг в конце июля: Фьюри в Таиланде досрочно победил Мариуша Ваха, тогда как Джошуа в Саудовской Аравии нокаутировал Кристиана Пренгу, дважды побывав в нокдауне уже в стартовом раунде.

Накануне Британская боксерская Рада официально дала Фьюри разрешение на проведение поединка после дополнительной проверки состояния его здоровья, которую инициировали из-за резонансных заявлений его жены Пэрис в документальном фильме Netflix.