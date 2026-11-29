Adv

Про це повідомив промоутер Джошуа Едді Гірн у коментарі виданню The Independent. За його словами, саме Ентоні запропонував такий спосіб визначення черговості виходу на ринг.

У чому суть суперечки

Він запропонував на тижні перед боєм встановити автомат-силомір, який вимірює силу удару. Боксер, який виб'є більше очок, отримав би почесне право виходити в ринг другим (останнім).

Ідею підтримали організатори шоу з саудівської компанії Sela та транслятор поєдинку Netflix, вбачаючи в цьому видовищний елемент для телеефіру. Умову навіть внесли до контракту з боку Джошуа.

Це було прохання Джошуа, і Sela вирішила, що це чудова ідея для телебачення. Наскільки я розумію, Netflix теж сподобалася ця задумка. Той, хто наб'є найбільше очок на силомірі, виходитиме другим. Усе підписано й закріплено на папері– заявив Едді Гірн.

Реакція команди Ф'юрі

Попри попередні домовленості, сторона Ф'юрі заявила, що боксер не братиме участі в цьому змаганні, посилаючись на те, що в його версії контракту такого пункту немає.

Гірн припустив, що через відмову Ф'юрі питання виходу в ринг доведеться вирішувати традиційним способом – підкиданням монети.

Що відомо про поєдинок Ф'юрі – Джошуа

Бій між Ф'юрі та Джошуа відбудеться 11 грудня на стадіоні "Прінсіпаліті" в Кардіффі (Уельс), а офіційним транслятором бою стане Netflix. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією WBA Super у надважкій вазі.

Обидва боксери востаннє виходили в ринг наприкінці липня: Ф'юрі в Таїланді достроково переміг Маріуша Ваха, тоді як Джошуа в Саудівській Аравії нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні вже в стартовому раунді.

Напередодні Британська боксерська рада офіційно надала Ф'юрі дозвіл на проведення поєдинку після додаткової перевірки стану його здоров'я, яку ініціювали через резонансні заяви його дружини Періс у документальному фільмі Netflix.