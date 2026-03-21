Хижняк дебютирует на профессиональном ринге: где смотреть бой олимпийского чемпиона

Александр Хижняк 21 марта дебютирует на профессиональном ринге. Его первый бой пройдет в рамках вечера бокса, который организовала промоутерская компания Александра Усика.

Первым соперником Александра Хижняка станет Вильмер Барон из Колумбии, сообщает 24 Канал. В его активе 8 побед, 13 поражений и 1 ничья.

Где и когда смотреть поединок Хижняка?

Турнир, который организует промоутерская компания Александра Усика Usyk17Promotions состоится 21 марта в загородном комплексе под Киевом Equides Club. Сам украинский чемпион должен присутствовать на мероприятии.

Начнутся поединки в 17:30. В Украине их будет транслировать "Суспільне Спорт". За рубежом вечер бокса будет доступен для просмотра на стриминговой платформе DAZN. Сам ивент на Киевщине будет иметь также благотворительную цель.

Что известно о первом профессиональном бое Хижняка?

Александр Хижняк встретится на ринге с 28-летним колумбийцем Вилмером Бароном. Его карьера на любительском уровне была очень короткой. По данным BoxRec, он провел 3 боя, одержал 2 победы и потерпел 1 поражение.

Любительская же карьера Хижняка продолжается с 2011 года. В его активе 161 бой, 126 побед и 17 поражений. Он не только получил золото Олимпиады, но и выиграл чемпионат Европы и мира. Интересно, что, как сообщает LuckyPunch, Барон часто является первым соперником для боксеров, когда они дебютируют на профессиональном ринге.

Последние новости об Александре Хижняке: кратко