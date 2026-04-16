Оба бойца одновременно отправили друг друга в нокдаун, сообщает 24 Канал. Это почти нереально даже на профессиональном уровне.
Что известно о нокдауне в бою Ямачи против Аракавы?
Во время обмена ударами соперники одновременно попали джебами, что привело к тому, что оба потеряли равновесие и оказались на канвасе, создав курьезную сцену, которая мгновенно стала вирусной среди поклонников бокса.
Несмотря на этот момент, поединок продолжался до конца и после четырех раундов судьи отдали победу Сеи Ямагучи.
Что произошло в женском боксе?
- Джейд Джонс – валлийская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по тхэквондо (золото Летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов).
- После участия в Олимпиадах 2020 и 2024 годов она решила начать новый этап карьеры – профессиональный бокс.
В своем дебютном поединке в рамках Misfits Duel 2 на арене Vaillant Live в Дерби (Англия) Джонс нокаутировала американскую звезду реалити-шоу Египет Крисс во втором раунде, сообщали BBC.
Нокаут привлек широкое внимание благодаря редкой комбинации трех левых хуков, последний из которых попал в челюсть соперницы, что привело к ее зрелищному падению. Момент мгновенно стал вирусным в социальных сетях и спортивных медиа, а комментаторы назвали его "нокаутом года".