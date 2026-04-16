Обидва бійці одночасно відправили один одного в нокдаун, повідомляє 24 Канал. Це майже нереально навіть на професійному рівні.
Дивіться також Усик назвав боксера, який у 2027 році стане абсолютним чемпіоном світу
Що відомо про нокдаун у бою Ямачі проти Аракави?
Під час обміну ударами суперники одночасно влучили джебами, що призвело до того, що обоє втратили рівновагу та опинилися на канвасі, створивши курйозну сцену, яка миттєво стала вірусною серед шанувальників боксу.
Незважаючи на цей момент, поєдинок тривав до кінця і після чотирьох раундів судді віддали перемогу Сеї Ямагучі.
Що відбулося у жіночому боксі?
- Джейд Джонс – валлійська спортсменка, дворазова олімпійська чемпіонка з тхеквондо (золото Літніх Олімпійських ігор 2012 та 2016 років).
- Після участі у Олімпіадах 2020 та 2024 років вона вирішила розпочати новий етап кар'єри – професійний бокс.
У своєму дебютному поєдинку в рамках Misfits Duel 2 на арені Vaillant Live у Дербі (Англія) Джонс нокаутувала американську зірку реаліті-шоу Єгипт Крісс у другому раунді, повідомляли BBC.
Нокаут привернув широку увагу завдяки рідкісній комбінації трьох лівих хуків, останній з яких влучив у щелепу суперниці, що призвело до її видовищного падіння. Момент миттєво став вірусним у соціальних мережах і спортивних медіа, а коментатори назвали його "нокаутом року".