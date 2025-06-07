Известный британский боксер отказался от боя с украинцем: что известно

Владислав Сиренко должен был драться против Диллиана Уайта. Украинский боксер согласился драться с британцем в сжатые сроки.

Однако Уайт отказался от поединка в последний момент. Противостояние должно было состояться 7 июня 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на "Трибуну".

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Почему Уайт отказался от боя против Сиренко

Сообщают, что Диллиан Уайт и его команда отказались от поединка против Владислава Сиренко за неделю до его проведения. Причины такого решения британца неизвестны.

Ранее появилась информация, что промоутер Фрэнк Уоррен сообщил о том, что Уайт получил "большой бой", который состоится в августе. Поэтому британец не будет драться с Сиренко.

К слову. Ранее Диллиан Уайт отказался от боя против Джо Джойса. Тогда поединок был отменен из-за травмы пальца у британца.

Напомним, что последний раз Диллиан Уайт выходил на ринг в конце 2024 года. Тогда британский боксер одолел Эбенезера Теттеха.