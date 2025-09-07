В субботу, 6 сентября, официально стало известно, кто станет следующим соперником Джозефа Паркера. Новозеландский боксер не выйдет в ринг против Александра Усика.

Следующим оппонентом Джозефа Паркера будет Фабио Уордли. Бой новозеландца и британца запланирован на 25 октября 2025 года. Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что будет стоять на кону этого противостояния пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Что будет стоять на кону боя Паркер – Уордли?

Это будет встреча обоих клиентов Фрэнка Уоррена. По его словам, Паркер и Уордли будут соревноваться за право подраться с Александром Усиком.

Потому что мы обратимся к организациям, чтобы определили: сначала идет WBO, тогда WBA, и победитель этого боя должен встретиться в ринге с господином Усиком. Именно так и будет. То есть они будут драться за это право,

– заявил Уоррен.

Бой за временный титул проводят для того, чтобы избежать большого перерыва в боях из-за травмы Усика. Известный промоутер добавил, что у него не возникло сложностей во время переговоров о поединке Паркер – Уордли, ведь оба выразили свое стремление провести очную битву.

Справка. Бой Паркер – Уордли состоится на лондонском стадионе "О2 Арена".

Кроме этого Паркер выбрал потенциального соперника для Усика.

Что известно о боксерах – Паркера и Уордли?