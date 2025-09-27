Следующим соперником Джейка Пола будет Джервонта Дэвис. Боксеры выйдут в ринг 14 ноября в Майами.

За менее, чем два месяца до противостояния появилась цифра гонорара Джейка Пола за бой против Джервонты Дэвиса. Боксер-ютубер раскрыл свой заработок в интервью Happy Punch, сообщает 24 Канал.

Сколько составит гонорар Пола за бой против Дэвиса?

За выставочный бой Пол-младший заработает около 50 миллионов долларов.

Бывший чемпион Карл Фроч высказал свое мнение о Джейке Поле накануне поединка с Дэвисом. Фроч назвал Джервонту одним из лучших в ринге и тем, кто ликвидирует разницу в габаритах с Джейком. Карл еще и оскорбил Пола, назвав его "клоуном, который не умеет драться". Слова Фроча цитировало издание FightNews.

"Я думаю, если бы Дэвис захотел, он бы вообще не пропустил ни одного удара. Он великий боец. Один из лучших. У него невероятный талант. Нет ни одного шанса, что Джейк Пол сможет его зацепить. Разница в габаритах не имеет значения, он медленнее. Джейк Пол не боксер. Он клоун на сцене. Он ничтожество., он не умеет драться. Вообще не умеет. Он абсолютно жалок. Поэтому, когда он выйдет против Джервонты Дэвиса, Дэвис просто будет играть с ним", – рассказывал Фроч.

Что известно о бое Пол – Дэвис?