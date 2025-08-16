Это будет первый серьезный экзамен для 20-летнего британского боксера. В своем достаточно молодом возрасте Мозес Итаума уже провел в профессионалах 12 боев, сообщает 24 Канал.

Что известно о Уайте и Итауме?

Дебютный поединок Итаумы пришелся на 28 января 2023-го года, когда Мозес подрался против Марчела Боде из Чехии. Уже в первом раунде британец отправил соперника в нокаут. Яркий дебют на профи-ринге от "Нового Майка Тайсона".

С тех пор Итаума провел еще 11 поединков. Во всех одерживал победы (10 – нокаутом). Последний раз выходил в ринг 24 мая текущего 2025 года. В тот вечер бокса Итаума уже во втором раунде нокаутировал американца Майка Балогуна. Это была уже третья успешная защита пояса WBO Inter-Continental в тяжелом весе для молодого представителя британского бокса.

Интересно. Титул WBO Inter-Continental в тяжелом весе Итаума завоевал в бою против немца Ильи Мезенцева, который состоится в андеркарде первого боя Усик – Фьюри (18 мая 2024 года). Мозес уже во втором раунде нокаутировал оппонента.

Мозеса Итауму уже давно сравнивают с Майком Тайсоном и даже дали ему прозвище "Новый Майк Тайсон". Хотя сам 20-летний британец спокойно относится к таким сравнениям, которые ему не нравятся. Ведь Мозес хочет стать отдельной личностью в боксе, а не повторением какого-то легендарного боксера.

СМИ активно приписывают Итауми потенциальную битву против Александра Усика, которая выглядит какой-то абсурдной. Сам Мозес трезво оценивает свои шансы разделить один ринг с абсолютным чемпионом мира.

Зато Уайт наконец возвращается на серьезный уровень. 16 декабря 2024 года Диллиан провел победный бой против ганца Эбенезера Теттеха в Гибралтаре. Уайт одержал свою 31-ю победу (21 – нокаутом) при 3-х поражениях.

Отметим, что Уайта побеждали только трое мощных оппонентов: Энтони Джошуа, Александр Поветкин и Тайсон Фьюри.

Ранее сообщалось, что только 37-летний Уайт дал "добро" на бой против Итаумы, которому пророчат преемственность Усика в хевивейте.

Кто будет драться в андеркарде боя Уайт – Итаума?

Ник Болл – Сэм Гудман;

Филип Хргович – Дэвид Аделее (за титул чемпиона WBA в полулегком весе);

Рэймонд Форд – Абрагам Нова;

Мохаммед Алакель – Юмнам Сантош Сингх;

Хаято Тсутсуми – Кайс Ашфак.



Бои вечера бокса 16 августа в Эр-Рияде / Фото DAZN

Где смотреть бой Уайт – Итаума?

Вечер бокса, который возглавит бой Уайт – Итаума, покажет стриминговый сервис DAZN по системе PPV. Для просмотра боксерского шоу нужно не только приобрести саму трансляцию, но и оформить подписку на сервис: стоимость PPV (834 гривны), месячная подписка (370 гривен). Зато можно оформить бесплатный пробный период на 7 дней.

Вечер бокса начнется 16 августа в 17:00 (по киевскому времени). Главного боя вечера бокса Уайт – Итаума придется подождать. Не исключено, что Уайт и Итаума выйдут в ринг около полуночи (00:00 по Киеву).