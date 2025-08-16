Это будет первый серьезный экзамен для 20-летнего британского боксера. В своем достаточно молодом возрасте Мозес Итаума уже провел в профессионалах 12 боев, сообщает 24 Канал.
Что известно о Уайте и Итауме?
Дебютный поединок Итаумы пришелся на 28 января 2023-го года, когда Мозес подрался против Марчела Боде из Чехии. Уже в первом раунде британец отправил соперника в нокаут. Яркий дебют на профи-ринге от "Нового Майка Тайсона".
С тех пор Итаума провел еще 11 поединков. Во всех одерживал победы (10 – нокаутом). Последний раз выходил в ринг 24 мая текущего 2025 года. В тот вечер бокса Итаума уже во втором раунде нокаутировал американца Майка Балогуна. Это была уже третья успешная защита пояса WBO Inter-Continental в тяжелом весе для молодого представителя британского бокса.
Интересно. Титул WBO Inter-Continental в тяжелом весе Итаума завоевал в бою против немца Ильи Мезенцева, который состоится в андеркарде первого боя Усик – Фьюри (18 мая 2024 года). Мозес уже во втором раунде нокаутировал оппонента.
Мозеса Итауму уже давно сравнивают с Майком Тайсоном и даже дали ему прозвище "Новый Майк Тайсон". Хотя сам 20-летний британец спокойно относится к таким сравнениям, которые ему не нравятся. Ведь Мозес хочет стать отдельной личностью в боксе, а не повторением какого-то легендарного боксера.
СМИ активно приписывают Итауми потенциальную битву против Александра Усика, которая выглядит какой-то абсурдной. Сам Мозес трезво оценивает свои шансы разделить один ринг с абсолютным чемпионом мира.
Зато Уайт наконец возвращается на серьезный уровень. 16 декабря 2024 года Диллиан провел победный бой против ганца Эбенезера Теттеха в Гибралтаре. Уайт одержал свою 31-ю победу (21 – нокаутом) при 3-х поражениях.
Отметим, что Уайта побеждали только трое мощных оппонентов: Энтони Джошуа, Александр Поветкин и Тайсон Фьюри.
Ранее сообщалось, что только 37-летний Уайт дал "добро" на бой против Итаумы, которому пророчат преемственность Усика в хевивейте.
Кто будет драться в андеркарде боя Уайт – Итаума?
- Ник Болл – Сэм Гудман;
- Филип Хргович – Дэвид Аделее (за титул чемпиона WBA в полулегком весе);
- Рэймонд Форд – Абрагам Нова;
- Мохаммед Алакель – Юмнам Сантош Сингх;
- Хаято Тсутсуми – Кайс Ашфак.
Бои вечера бокса 16 августа в Эр-Рияде / Фото DAZN
Где смотреть бой Уайт – Итаума?
Вечер бокса, который возглавит бой Уайт – Итаума, покажет стриминговый сервис DAZN по системе PPV. Для просмотра боксерского шоу нужно не только приобрести саму трансляцию, но и оформить подписку на сервис: стоимость PPV (834 гривны), месячная подписка (370 гривен). Зато можно оформить бесплатный пробный период на 7 дней.
Вечер бокса начнется 16 августа в 17:00 (по киевскому времени). Главного боя вечера бокса Уайт – Итаума придется подождать. Не исключено, что Уайт и Итаума выйдут в ринг около полуночи (00:00 по Киеву).