СМИ и эксперты продолжают приписывать Александру Усику бой против Мозеса Итаумы. Латвийский боксер Майрис Бриедис высказался о противостоянии Усик – Итаума.

Бывший чемпион мира предостерег Мозеса Итауму от поединка с непобедимым абсолютом в хевивейте. Майрис Бриедис рассказал, почему "Новому Майку Тайсону" не следует выходить в один ринг против Александра Усика, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Почему Итауми не следует драться с Усиком?

Латвиец заверил, сколько раундов продержится 20-летний британский боксер.

Итаума ни при каких обстоятельствах не может выходить на бой с Александром Усиком, он и шести раундов не выдержит. Это невозможно. Дело не в выносливости и силе, а больше в процессе мышления и приобретении опыта, который можно получить, выходя на ринг. Это как выходить на свой первый 12-раундовый бой,

– сказал Бриедис.

Итаума в свои 20 лет уже провел 13 боев на профи-ринге, во всех одержал победы (11 – нокаутом). Последний раз выходил в ринг недавно. 16 августа 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Мозес победил нокаутом опытного 37-летнего Диллиана Уайта.

Зато Усик уже отбоксировал 24 победные встречи (15 – нокаутом). Впереди у Александра прощальный бой. Команда непобедимого украинца рассматривает несколько вариантов соперников. К примеру, Тайсон Фьюри еще раньше анонсировал трилогию с Усиком, которая вроде бы запланирована на апрель 2026-го на лондонском "Уэмбли". Именно в Лондоне 19 июля Александр во второй раз одолел Даниэля Дюбуа.