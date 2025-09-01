ЗМІ та експерти продовжують приписувати Олександру Усику бій проти Мозеса Ітауми. Латвійський боксер Майріс Брієдіс висловився про протистояння Усик – Ітаума.

Колишній чемпіон світу застеріг Мозеса Ітауму від поєдинку із непереможним абсолютом у хевівейті. Майріс Брієдіс розповів, чому "Новому Майку Тайсону" не слід виходити в один ринг проти Олександра Усика, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

Чому Ітаумі не слід битись із Усиком?

Латвієць запевнив, скільки раундів протримається 20-річний британський боксер.

Ітаума ні за яких обставин не може виходити на бій з Олександром Усиком, він і шести раундів не витримає. Це неможливо. Справа не в витривалості та силі, а більше в процесі мислення та набутті досвіду, який можна отримати, виходячи на ринг. Це як виходити на свій перший 12-раундовий бій,

– сказав Брієдіс.

Ітаума у свої 20 років вже провів 13 боїв на профі-рингу, в усіх здобув перемоги (11 – нокаутом). Востаннє виходив у ринг нещодавно. 16 серпня 2025 року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді Мозес переміг нокаутом досвідченого 37-річного Ділліана Вайта.

Натомість Усик вже відбоксував 24 переможні зустрічі (15 – нокаутом). Попереду в Олександра прощальний бій. Команда непереможного українця розглядає декілька варіантів суперників. До прикладу, Тайсон Ф'юрі ще раніше анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026-го на лондонському "Вемблі". Саме у Лондоні 19 липня Олександр вдруге здолав Даніеля Дюбуа.