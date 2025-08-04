Александр Усик 19 июля победил в реванше Даниэля Дюбуа на лондонском "Уэмбли". В команде украинского чемпиона уже рассказали, насколько реальна битва Усика против Джейка Пола.

Сергей Лапин, директор команды Александра Усик, рассказал новые детали вероятного боя против Джейка Пола. По его словам, команда уже работает над следующим поединком и рассматривает для Усика несколько вариантов, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Какие шансы Усика провести бой с Полом?

Представитель абсолютного чемпиона заверил, что переговоры о встрече с Полом-младшим уже ведутся. Если все сложится, то бой Усик – Пол может состояться уже в начале 2026 года.

Почти каждый боец вызвал Джейка Пола. Но наша история другая. Для нас это о MMA, что-то нестандартное, и именно в этом заключается его сила. Мы говорим не о боксерском поединке с Александром Усиком. Без всякого неуважения к Джейку, но в MMA шансы равны. Джейк имеет определенный опыт, тогда как Александру придется быстро адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной мировой аудиторией. Переговоры уже ведутся, и если все сложится, бой может состояться в начале следующего года,

– заявил Лапин.

Напомним, если стороны ударят по рукам, то проведут бой по правилам ММА в октагоне. Ранее в команде украинца заявляли, что Усик никогда бы не согласился выйти в ринг против Джейка.

Пол вышел в ринг и провел дуэль взглядов с Усиком после победного реванша Александра над Даниэлем Дюбуа. К слову, боксер-ютубер уже имеет за своей спиной 12 боев на профи-ринге, в которых одержал 11 побед (7 – нокаутом) при пока единственном поражении.