Непобедимый боксер едва не сломал челюсть ветерану, победив за 35 секунд: эффектное видео

В воскресенье, 27 июля, на культовой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в американском Нью-Йорке состоялся большой вечер бокса. В рамках андеркарда Заяс – Гарсия в ринг вышли Эмилиано Варгас и Александр Эспиноза.

Поединок завершился уже в первом раунде. На 35-й секунде стартовой трехминутки Эмилиано Варгас нокаутировал Александра Эспинозу, пишет 24 Канал.

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Как закончился бой Варгас – Эспиноза?

21-летний сын бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Фернандо Варгаса мощно попал в челюсть соперника и отправил Эспинозу на канвас. После этого удара Александр уже не поднялся и не продолжил бой. Рефери даже не успел отсчитать до десяти.

Видео боя Варгас – Эспиноза

Эта победа стала для Варгаса-младшего уже 15-й на профи-ринге (13 – нокаутом) при нуле поражений. Зато нанес четвертое поражение в карьере Эспинозе, у которого за спиной 20 побед (9 – нокаутом) и одна ничья.

Отметим, что в главном бою вечера бокса в Нью-Йорке Ксандер Заяв защитил свой титул, победив единогласным решением судей Хорхе Гарсию.

Ранее сообщалось, что Никита Крылов, который предал Украину ради России, проиграл в своем втором поединке подряд. На этот раз экс-украинец уступил узбеку Богдану Гуськову в первом раунде нокаутом.