Всего 4 кандидата: Усик предложил болельщикам выбрать себе следующего соперника
- Александр Усик запустил голосование среди болельщиков в своем телеграмм-канале для выбора следующего соперника из четырех кандидатов: Энди Руис, Фабио Уордли, Агит Кабаел и Джозеф Паркер.
- Лидирует в опросе Фабио Уордли, а президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Усик проведет бой с Кабаелом.
Александр Усик планирует провести еще 2 –3 боя до завершения карьеры. Он предложил болельщикам выбрать своего следующего оппонента.
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к болельщикам с просьбой помочь ему выбрать следующего оппонента. Соответствующее голосование боксер запустил в своем телеграм-канале.
Кого болельщики выбирают следующим соперником для Усика?
В своем телеграмм-канале Александр Усик опубликовал опрос для болельщиков о том, кого они хотят увидеть следующим соперником украинца на ринге. Боксер предлагает выбрать из 4 вариантов. Это Энди Руис, Фабио Уордли, Агит Кабаел и Джозеф Паркер.
Сейчас лидирует в опросе Фабио Уордли. Он является действующим обладателем пояса WBO, а значит потенциальный бой против Усика может стать поединком за звание абсолютного чемпиона мира. На втором месте в опросе Кабаел, за ним идет Паркер и наименьшим желаемым соперником болельщики определили Руиса.
Что известно о следующем бое Усика?
Известно, что сам Усик планировал провести добровольную защиту против Деонтея Уайлдера. Впрочем американец 4 апреля будет иметь поединок с Дереком Чисорой в Лондоне. Собственно поэтому Усик и не добавил своего наиболее желаемого оппонента в опрос.
А вот президент WBC Маурисио Сулейман в интервью Sky Sports заявил, что Усик проведет бой с Кабаэлом. Он добавил, что организация ждет планы Усика чтобы санкционировать возможный поединок. По мнению главы WBC, это противостояние станет "велики".
