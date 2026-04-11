Обидчик Богачука потерял сознание перед боем и был срочно госпитализирован
- Брэндон Адамс потерял сознание в своем гостиничном номере перед боем с Каомхином Агярко и был срочно госпитализирован.
- Адамс не сможет принять участие в вечере бокса 11 апреля, но надеется на проведение боя после получения медицинского заключения.
Боксер первого среднего веса Брэндон Адамс 11 апреля должен был провести бой за статус претендента на пояс IBF против ирландца Каомхина Агярко. Однако в день взвешивания произошло нечто непредсказуемое.
Адамс не смог прибыть на официальные мероприятия, поскольку был срочно госпитализирован. Как пишет The Ring, спортсмен потерял сознание в своем гостиничном номере.
Что произошло с Брэндоном Адамсом?
О страшном событии в жизни американского боксера рассказал в в сети X журналист Майк Коппингер.
По его словам, рано утром в пятницу Брэндон почувствовал боль в груди. Он потерял сознание прямо в собственной комнате в отеле в Лас-Вегасе. Менеджмент боксера немедленно вызвал медиков, Адамс был срочно госпитализирован.
Заключение врачей пока не обнародовано, но Адамс точно не сможет принять участие в вечере бокса, который был запланирован на 11 апреля. Боксер передал через свою команду слова печали и разочарования по поводу отмены боя, к которому он так упорно готовился.
Адамс особенно посочувствовал Агярко, который прибыл на поединок из-за океана. Брэндон надеется, что ему все же удастся подраться с ирландцем после того, как ему предоставят соответствующее медицинское заключение.
Что известно о Брэндоне Адамсе?
- Бой с Агярко должен был стать 31-м в профессиональной карьере Адамса. Он одержал 26 побед.
- Последним поединком для американца стала дуэль с украинцем Сергеем Богачуком в сентябре прошлого года. Брэндон одержал победу единогласным решением судей.
- До этого они встречались в 2021 году – тогда Адамс был признан победителем техническим нокаутом в 8-м раунде.