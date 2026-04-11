Обидчик Богачука потерял сознание перед боем и был срочно госпитализирован

Боксер первого среднего веса Брэндон Адамс 11 апреля должен был провести бой за статус претендента на пояс IBF против ирландца Каомхина Агярко. Однако в день взвешивания произошло нечто непредсказуемое.

Адамс не смог прибыть на официальные мероприятия, поскольку был срочно госпитализирован. Как пишет The Ring, спортсмен потерял сознание в своем гостиничном номере.

Смотрите также Богачук проведет поединок в Zuffa против сына легенды мирового бокса

Что произошло с Брэндоном Адамсом?

О страшном событии в жизни американского боксера рассказал в в сети X журналист Майк Коппингер.

По его словам, рано утром в пятницу Брэндон почувствовал боль в груди. Он потерял сознание прямо в собственной комнате в отеле в Лас-Вегасе. Менеджмент боксера немедленно вызвал медиков, Адамс был срочно госпитализирован.

Заключение врачей пока не обнародовано, но Адамс точно не сможет принять участие в вечере бокса, который был запланирован на 11 апреля. Боксер передал через свою команду слова печали и разочарования по поводу отмены боя, к которому он так упорно готовился.

Адамс особенно посочувствовал Агярко, который прибыл на поединок из-за океана. Брэндон надеется, что ему все же удастся подраться с ирландцем после того, как ему предоставят соответствующее медицинское заключение.

Что известно о Брэндоне Адамсе?