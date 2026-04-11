Адамс не зміг прибути на офіційні заходи, оскільки був терміново ушпиталений. Як пише The Ring, спортсмен знепритомнів у своєму готельному номері.

Що сталося з Брендоном Адамсом?

Про страшну подію у житті американського боксера розповів у мережі X журналіст Майк Коппінгер.

За його словами, рано вранці у п'ятницю Брендон відчув біль у грудях. Він знепритомнів просто у власній кімнаті в готелі у Лас-Вегасі. Менеджмент боксера негайно викликав медиків, Адамс був терміново ушпиталений.

Висновок лікарів поки не оприлюднено, але Адамс точно не зможе взяти участь у вечорі боксу, який був запланований на 11 квітня. Боксер передав через свою команду слова суму та розчарування щодо скасування бою, до якого він так наполегливо готувався.

Адамс особливо поспівчував Агярко, який прибув на поєдинок з-за океану. Брендон сподівається, що йому все ж вдасться побитися з ірландцем після того, як йому нададуть відповідний медичний висновок.

Що відомо про Брендона Адамса?