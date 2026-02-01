Лучший нокаут года уже случился: чемпион мира ужасно "выключил оппонента" в титульном бою

В Нью-Йорке 31 января состоялось масштабное боксерское шоу, главным событием которого стала встреча Шакура Стивенсона и Теофимо Лопеса. Однако в андеркарде на арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся еще один интересный поединок.

Временный чемпион WBC в полулегком весе Брюс Керрингтон провел бой против американского боксера Карлоса Кастро. Керрингтон победил нокаутом в 9 раунде, информирует The Ring.

Как завершился бой за титул WBC?

Первая половина поединка прошла достаточно ровно: оба боксера обменивались различными комбинациями и инициативой на ринге.

Однако во второй половине боя непобедимый Брюс начал увеличивать преимущество: он лучше выглядел и на близкой дистанции, и издалека. В 9 раунде Кэррингтон отметился многоударной комбинацией и сбил оппонента снес.

На кону поединка стоял вакантный титул WBC, который освободил Стивен Фултон после поражения от О'Шаки Фостера. Как свидетельствуют данные BoxRec, на счету 28-летнего Керрингтона уже 17 побед.

Как завершился главный бой в Нью-Йорке?