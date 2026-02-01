Лучший нокаут года уже случился: чемпион мира ужасно "выключил оппонента" в титульном бою
- Брюс Керрингтон нокаутировал Карлоса Кастро в 9 раунде и стал временным чемпионом WBC в полулегком весе.
- Бой состоялся в рамках боксерского шоу в "Мэдисон Сквер Гарден", где на кону стоял вакантный титул WBC.
В Нью-Йорке 31 января состоялось масштабное боксерское шоу, главным событием которого стала встреча Шакура Стивенсона и Теофимо Лопеса. Однако в андеркарде на арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся еще один интересный поединок.
Временный чемпион WBC в полулегком весе Брюс Керрингтон провел бой против американского боксера Карлоса Кастро. Керрингтон победил нокаутом в 9 раунде, информирует The Ring.
Как завершился бой за титул WBC?
Первая половина поединка прошла достаточно ровно: оба боксера обменивались различными комбинациями и инициативой на ринге.
Однако во второй половине боя непобедимый Брюс начал увеличивать преимущество: он лучше выглядел и на близкой дистанции, и издалека. В 9 раунде Кэррингтон отметился многоударной комбинацией и сбил оппонента снес.
Кэррингтон нокаутировал Кастро: смотрите видео
На кону поединка стоял вакантный титул WBC, который освободил Стивен Фултон после поражения от О'Шаки Фостера. Как свидетельствуют данные BoxRec, на счету 28-летнего Керрингтона уже 17 побед.
Как завершился главный бой в Нью-Йорке?
- Встреча Шакура Стивенсона и Теофимо Лопеса была главным событием шоу на "Мэдисон Сквер Гарден", а также это первый большой бой в 2026 году.
- Довольно ожидаемо победу решением судей одержал 28-летний Стивенсон, который дебютировал полусреднем весе. Он нанес Лопесу второе поражение в карьере и отобрал титул чемпиона мира по версии WBO.
- Стивенсон за 7 лет получил чемпионство мира в четырех весовых категориях, что является новым рекордом.