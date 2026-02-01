Найкращий нокаут року вже стався: чемпіон світу жахливо "вимкнув опонента" в титульному бою

У Нью-Йорку 31 січня відбулося масштабне боксерське шоу, головною подією якого стала зустріч Шакура Стівенсона та Теофімо Лопеса. Однак в андеркарді на арені "Медісон Сквер Гарден" відбувся ще один цікавий поєдинок.

Тимчасовий чемпіон WBC в напівлегкій вазі Брюс Керрінґтон провів бій проти американського боксера Карлоса Кастро. Керрінґтон переміг нокаутом у 9 раунді, інформує The Ring.

Як завершився бій за титул WBC?

Перша половина поєдинку минула досить рівно: обидва боксери обмінювалися різними комбінаціями та ініціативою на ринзі.

Однак у другій половині бою непереможний Брюс почав збільшувати перевагу: він краще виглядав і на близькій дистанції, і здалеку. У 9 раунді Керрінґтон відзначився багатоударною комбінацією і збив опонента зніс.

Керрінґтон нокаутував Кастро: дивіться відео

На кону поєдинку стояв вакантний титул WBC, який звільнив Стівен Фултон після поразки від О'Шакі Фостера. Як свідчать дані BoxRec, на рахунку 28-річного Керрінґтон вже 17 перемог.

Як завершився головний бій у Нью-Йорку?