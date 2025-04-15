"Будет близкий реванш": известный тренер дал неоднозначный прогноз на бой Усик –Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа в ближайшее время встретятся в ринге. Британец попытается взять реванш и завладеть чемпионскими титулами Короля хевивейта.

Марк Тиббс высказался относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Британский тренер дал неоднозначный прогноз на бой между украинцем и британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто победит в реванше

Специалист заявил, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут зрелищный поединок. По его мнению, в первом бою британец нанес легальный удар украинцу.

Марк Тиббс отметил, что Даниэль Дюбуа стал лучше после предыдущего боя. По словам тренера, британец изменился ментально и имеет шанс победить Александра Усика.

Какие шансы у Дюбуа? Я думаю, это настоящие 50 на 50. Если Даниэль с самого начала превратит поединок в технический бой, тогда да, это будет настоящий близкий реванш. Он знает, как драться с левшой, потому что он выбрал правильные удары в первом бою,

– сказал Тиббс.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. Тогда украинский чемпион победил "Трипл-Ди" техническим нокаутом в девятом раунде поединка.

Ранее стало известно, когда Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа за "абсолют". Реванш между украинским чемпионом и британским боксером летом 2025 года.