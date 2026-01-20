Появились новые детали относительно боя Усик – Уайлдер: состоится ли поединок

Александр Усик определился со следующим соперником. Украинский боксер планирует драться против Деонтея Уайлдера.

Сергей Лапин, директор Усика, высказался относительно будущего боя украинца против Уайлдера. Об этом сообщает talkSPORT.

Читайте также Таких называют "корягами", – Усик признался, с кем бы подрался из братьев Кличко

Что сказал Лапин о бое Усик – Уайлдер?

Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры по организации боя Усик – Уайлдер. Однако никаких договоренностей и решений относительно поединка нет.

По его словам, команда украинца пытаются действовать спокойно и профессионально. Лапин отметил, когда будут согласованы все детали, тогда они обо всем объявят официально.

Мы рассматриваем только самые большие и логичные варианты – поединки, которые действительно создают событие, а не просто еще одно имя. В разговорах фигурируют несколько топовых супертяжеловесов, но шортлист меняется в зависимости от поясов, сроков, дат и структуры трансляций. Наша позиция проста: если это будет бой, он должен быть большим,

– сказал Сергей.

Ранее появилась информация что Уайлдер проведет бой перед противостоянием с Усиком. Он будет драться против опытного боксера.

С кем может подраться Уайлдер?

По информации Brunch Boixng, Уайлдер будет драться против Дерека Чисоры перед боем с Усиком. О о проведении поединка объявят на следующей неделе на пресс-конференции в Лондоне.

Как сообщает источник, бой состоится в Великобритании. В то же время поединок с Усиком остается в планах, но состоится, вероятно в конце июля – начале августа этого года.

Какие последние новости о бое Усик – Уайлдер?