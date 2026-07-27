Титул Усика перешел россиянину: украинец оценил его перспективы

Александр Усик добровольно отказался от своих поясов. Поэтому чемпионом WBA стал россиянин Мурат Гассиев.

В интервью для ютуб-канала DAZN Boxing Усик оценил перспективы представителя России. В частности, высказался и о его возможном бое с Даниэлем Дюбуа , которого называют одним из преемников украинца в сверхтяжелом весе.

Что Усик сказал о Гассиеве?

Усик рассказал, что Гассиев сильный боксер, имеет мощный удар, но он мал, правда, крепкий парень. В принципе у россиянина есть шансы стать неприятным оппонентом для кого-то из выдающихся боксеров, таких как Даниэль Дюбуа.

Зависит от того, кто первым попадет в лицо. У Дюбуа очень тяжелый удар. У меня с ним было 2 поединка. Когда я пропускал от него джеб, то в голове появлялись мысли, мол, окей, прощай, на этом все,

– отметил украинец.

После того, как Усик добровольно отказался от своих поясов, полноценным чемпионом WBA стал Мурат Гассиев. Он даже успел провести первую защиту своего титула. В Москве он победил Петера Кадира техническим нокаутом в 6 раунде.

Какие у Усика дальнейшие планы?

Александр Усик также заявил, что впереди его ждет last dance, то есть последний прощальный бой. В мире бокса сейчас идет много разговоров о том, кто станет соперником украинца. Многие называют его возможным оппонентом Вайлдера, хотя его больше желают видеть против Фьюри или звезды UFC Джонса .

А вот известный телеведущий и комментатор Адам Смит считает, что Усик будет бесспорно биться против Деонтея Уайлдера . Более того, по его словам, этот поединок состоится на шоу Zuffa в США. И украинец за это противостояние может получить огромный гонорар.