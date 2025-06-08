"Рыжий лев" стал чемпионом мира в своем дебютном титульном бою на профи-ринге

В киевском "Дворце спорта" 7 июня состоялся большой вечер бокса. В этот день свой поединок провел молдавский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь.

Соперником "Рыжего льва" стал Назри Рагимов. Последний заменил в данном противостоянии Александро Морено, которого не пропустили в Украину пограничники Молдовы, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Самый молодой чемпион мира из Украины "выключил свет" сопернику на вечере бокса в Киеве

Получил пояс в дебютном титульном бою

Боксеры боролись за титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи. Это был первый титульный поединок для Чеботаря. Поединок длился полную дистанцию в виде 10 раундов, а потому победителя встречи определяли судьи. Хотя поединок мог закончиться еще в 7-м раунде, когда Рагимов в клинче спасся от нокдауна.

Видео с боя Чеботарь – Рагимов

По их единогласному решению победу одержал Василий Чеботарь: 99-91, 98-92 и 99-91. Молдавский боксер, который живет в Украине, завоевал чемпионский пояс уже в своем первом титульном бою в профессиональной карьере.

Видео объявления результата боя Чеботарь – Рагимов