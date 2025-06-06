За несколько дней до начала вечера бокса в Киеве у одного из боксеров произошла замена. Изменился будущий соперник Василия Чеботаря.

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Новый соперник Чеботаря

Первоначально, соперником Чеботаря должен был стать Александро Морено из Колумбии. Однако его не пропустили пограничники Молдовы. Поэтому организаторам вечера бокса в Украине нужно было в срочном режиме искать нового оппонента для талантливого молдавского бойца.

К счастью, без соперника Чеботарь не остался. Им станет Назри Рагимов.

На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи.



Чеботарь – Рагимов / Фото Top Boxing Generation

Чеботарь серьезно настроен забрать пояс в своем дебютном титульном бою. В то же время Рагимов также настраивается завоевать титул.

Обратите внимание! Вечер бокса в Киеве в прямом эфире покажет Киевстар ТВ и DAZN в мире.

Отметим, что все поединки состоятся в андеркарде главного боя вечера бокса между Янисом Куриленко и Андреем Боришпольцем.