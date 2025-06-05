Теперь Шелестюк ожидает следующий бой. Украинский боксер рассказал, что имеет несколько дат для проведения поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу бойца в Х.

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Когда будет драться Шелестюк

Тарас Шелестюк рассказал, что имеет четыре даты для проведения следующего поединка. Однако пока неизвестно, с кем будет драться украинский боксер.

По словам Шелестюка, его следующий бой может состояться летом этого года.

Привет всем. Надеюсь, ваша неделя началась хорошо, как и моя. Чувствую себя лучше и сильнее. Ищу пару дат для боя, две из них в конце июня, а две – в начале июля. Поехали,

– рассказал Шелестюк.

Напомним, что последний раз Тарас Шелестюк дрался в 2022 году. Судьи не смогли определить победителя боя между украинским боксером и венесуэльцем Габриэлем Маэстро.