20 апреля 2025 года Александр Гвоздик оформил досрочную победу над Энтони Голлавеем. Украинец нокаутировал соперника.

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Гвоздик о будущих планах

Бывший чемпион мира остался доволен этой победой, хоть и Голлавей не входит в число топовых бойцов.

Гвоздик раскрыл свои планы на будущее в боксе. Александр планирует вернуться в ринг уже в конце июня текущего года. Украинский боксер планирует подраться в андеркардах поединков обоих Рамиресов, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

Мой план на этот год – быть максимально активным. Я планирую снова выйти на ринг 28 июня в Анахайме, штат Калифорния, в андеркарде боя Хильберто Рамиреса. После этого провести бой в андеркарде другого поединка Рамиреса, а затем, возможно, большой бой до конца года. Сейчас я более мотивирован и сосредоточен, чем когда-либо, на том, чтобы восстановить свою позицию на вершине мирового бокса. Это новая глава в моей боксерской карьере. Я готов снова стать чемпионом мира,

– рассказал Гвоздик.

Для Гвоздика предыдущая победа стала 21-й в профессионалах. Всего Александр провел на профи-ринге 23 поединка, в которых 17 раз побеждал соперников нокаутами. За спиной украинца есть два поражения.

Ранее украинский боксер выразил свою готовность к титульному поединку.