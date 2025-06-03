20 квітня 2025 року Олександр Гвоздик оформив дострокову перемогу над Ентоні Голлавеєм. Українець нокаутував суперника.

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Гвоздик про майбутні плани

Колишній чемпіон світу залишився задоволений цією перемогою, хоч і Голлавей не є серед числа топових бійців.

Гвоздик розкрив свої плани на майбутнє у боксі. Олександр планує повернутись у ринг вже наприкінці червня поточного року. Український боксер планує побитись в андеркардах поєдинків обох Раміресів, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing News 24/7.

Мій план на цей рік – бути максимально активним. Я планую знову вийти на ринг 28 червня в Анахаймі, штат Каліфорнія, в андеркарді бою Хільберто Раміреса. Після цього провести бій в андеркарді іншого поєдинку Раміреса, а потім, можливо, великий бій до кінця року. Зараз я більш мотивований і зосереджений, ніж будь-коли, на тому, щоб відновити свою позицію на вершині світового боксу. Це нова глава в моїй боксерській кар'єрі. Я готовий знову стати чемпіоном світу,

– розповів Гвоздик.

Для Гвоздика попередня перемога стала 21-ю у професіоналах. Загалом Олександр провів на профі-рингу 23 поєдинки, у яких 17 разів перемагав суперників нокаутами. За спиною українця є дві поразки.

Раніше український боксер висловив свою готовність до титульного поєдинку.