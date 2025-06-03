Тоді у польському місті Вроцлав Василь Чеботар провів бій проти Джоеля Хуліо. Боксер ефектно нокаутував суперника у 6-му раунді.

Цікаво Відомий промоутер оцінив шанси на повернення Ф'юрі у ринг

Чеботар про свій бій в андеркарді Усика

Чеботар пригадав свій переможний двобій, але далеко не все того вечора сподобалось боксеру. Василь зізнався, що його розчарувала відсутність глядачів на трибунах у Польщі, пише 24 Канал із посиланням на Tribuna. Боксер порівняв цей бій за відчуттями зі спарингом.

Чесно кажучи, мені не дуже сподобалося. Я боксував, здається, у другій парі, на самому початку. Людей взагалі не було, нікого не пускали. На арені було десь 50 людей: близькі, організатори і так далі. Бій пройшов як спаринг, хоча я його завершив красиво. Сам поєдинок був дуже конкурентним, красивий нокаут. Думаю, заслуговував бути повище в карді, але нічого страшного. Якщо Олександр Анатолійович (Красюк – 24 Канал) так вирішив, значить так правильно,

– сказав Чеботар.

Відзначимо, що Чеботар представляє одразу дві країни – Україну, де проживає, та Молдову, де вже 7 червня поточного 2025 року Чеботар проведе свій дебютний титульний бій. Суперником "Рудого кота" буде Александро Морено. На кону бою стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді у другій напівсередній вазі. Вечір боксу відбудеться у "Палаці спорту", що у Києві.