У ЗМІ є багато чуток та коментарів, які стосуються можливого повернення у ринг "Циганського короля". Натомість сам Тайсон Ф'юрі заперечує ці здогадки та інтерв'ю, пояснивши, чому вирішив піти на пенсію.

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Воррен про шанси на повернення Ф'юрі

Схоже, що вже ексбоксер не планує здійснювати камбек у профі-ринг заради бою проти Ентоні Джошуа. Відомий промоутер Френк Воррен вкотре заговорив про ймовірне повернення у бокс Тайсона.З кожним наступним інтерв'ю слова авторитетного менеджера стають все більш приреченими, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Воррен запевнив, що чим більше Ф'юрі перебуває на пенсії, тим менше шансів на його повернення.

З Тайсоном ніколи не можна говорити "ніколи". Але він заробив дуже багато грошей, особливо в останніх трьох боях в Саудівській Аравії, і зараз пожинає плоди. Він насолоджується життям, як і повинен, і з кожним днем і місяцем шанси на його повернення стають все меншими. Але з Тайсоном ніколи не можна бути впевненим. Зараз я б сказав, що ні, він пішов на пенсію і залишиться на пенсії. Але через пів року він може передумати, і це Тайсон Ф'юрі, звичайно, він може,

– заявив Воррен.

Нагадаємо, що Ф'юрі закінчив кар'єру у віці 36 років та на статистиці у 37 проведених боїв: 34 перемоги (24 – нокаутом) з 2-х поразок і одній мировій.

Попри це все Тайсон активно підтримує форму, доволі часто ділиться контентом із тренувального процесу та навіть нещодавно провів 12-раундовий спаринг. Це все змушує повірити у можливе повернення британця у профі-ринг. Відзначимо, що Олександр Усик розглядає трилогію з Тайсоном для свого прощального бою.