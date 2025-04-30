Василь Чеботар вийде у ринг у рамках вечора боксу у "Палаці Спорту" у Києві 7 червня 2025 року. На кону бою українського боксера стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді, інформує 24 Канал із посиланням на Top Boxing Generation.

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Перша битва за титул

Також свої поєдинки у боксерській події проведуть інші українські бійці – Юрій Захарєєв, Ярослав Харциз, Артем Мельник, Михайло Дзязько.

Головним боєм вечора боксу стане реванш між Янісом Куриленком та Андрієм Боришпольцем.

Для тих, хто не зможе бути присутнім у "Палаці Спорту", вечір боксу у Києві 7 червня зможуть переглянути на сервісі кіно та телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, що востаннє Чеботар виходив у ринг наприкінці березня 2025 року. Василь здолав чеха Мілана Ганошку технічним нокаутом у восьмому раунді на вечорі боксу у Львові. Ця перемога стала для "Рудого лева" 18-ю у кар'єрі (9 – нокаутом).