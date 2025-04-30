Василий Чеботарь выйдет в ринг в рамках вечера бокса во "Дворце Спорта" в Киеве 7 июня 2025 года. На кону боя украинского боксера будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи, информирует 24 Канал со ссылкой на Top Boxing Generation.

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Первая битва за титул

Также свои поединки в боксерском событии проведут другие украинские бойцы – Юрий Захареев, Ярослав Харциз, Артем Мельник, Михаил Дзязько.

Главным боем вечера бокса станет реванш между Янисом Куриленко и Андреем Боришпольцем.

Для тех, кто не сможет присутствовать во "Дворце Спорта", вечер бокса в Киеве 7 июня смогут посмотреть на сервисе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Напомним, что последний раз Чеботарь выходил в ринг в конце марта 2025 года. Василий одолел чеха Милана Ганошку техническим нокаутом в восьмом раунде на вечере бокса во Львове. Эта победа стала для "Рыжего льва" 18-й в карьере (9 – нокаутом).