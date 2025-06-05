Тепер Шелестюк очікує на наступний бій. Український боксер розповів, що має декілька дат для проведення поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку бійця в Х.

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Коли битиметься Шелестюк

Тарас Шелестюк розповів, що має чотири дати для проведення наступного поєдинку. Проте наразі невідомо, з ким битиметься український боксер.

Зі слів Шелестюка, його наступний бій може відбутись влітку цього року.

Привіт усім. Сподіваюся, ваш тиждень розпочався добре, як і мій. Почуваюся краще та сильніше. Шукаю пару дат для бою, дві з них наприкінці червня, а дві – на початку липня. Поїхали,

– розповів Шелестюк.

Нагадаємо, що востаннє Тарас Шелестюк бився у 2022 році. Судді не змогли визначити переможця бою між українським боксером та венесуельцем Габріелем Маестро.