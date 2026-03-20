Усик назвал 2 вещи, которых никогда бы не сделал ни за какие деньги

Украинский чемпион Александр Усик рассказал, чего бы никогда в жизни не сделал ни за какие деньги. Боксер вспомнил первые годы семейной жизни.

Об этом Усик рассказал в издании Vogue UA. В общем он рассказал, как изменилась его жизнь с рождением первого ребенка.

Каким был Усик в начале семейной жизни?

Усик отметил, что содержать семью на зарплату молодого спортсмена было трудно. Поэтому он не гнушался работой водителя или охранника, чтобы заработать дополнительные средства, которые бы не были лишними. Но самым тяжелым было оставаться верным своим принципам.

Я никогда не соглашался выступать за другую страну или проигрывать, какие бы трудные времена не переживал,

– отметил боксер.

Он продолжил, что с рождением первого ребенка кардинально изменил свою жизнь. Из него исчезли пацанская романтика и понты. Остались дом, тренировки и церковь. С друзьями Александр продолжил встречаться, но круг сужался, потому что они решили, что у него "звездная болезнь".

Что рассказал Усик о рождении первой дочери?

По словам Усика, когда он впервые увидел свою дочь Лизу, то почувствовал нежность и очень сильную мотивацию. Спортсмен как раз готовился к Олимпиаде в Лондоне 2012 года. Кто-то из приятелей даже сказал Усику, что дочь – не сын.

"Хотелось его вперищити. Это ребенок, ее Бог послал", – подчеркнул Усик.

Он добавил, что уже много лет пишет письмо своей дочери Лизе, которое хочет отдать ей на ее 18-летие. Там много слов благодарности и нежности. Однако там нет ничего о "должна". Это Александр должен показывать, как мужчина должен любить женщину, поэтому и пытается быть хорошим партнером для жены Екатерины.

