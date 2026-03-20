Про таке Усик розповів у виданні Vogue UA. Загалом він розказав, як змінилось його життя із народженням першої дитини.

До теми "Гроші вирішують усе": відомий журналіст закликав Усика битися з "новими бійцями"

Яким був Усик на початку сімейного життя?

Усик зазначив, що утримувати родину на зарплату молодого спортсмена було важко. Тому він не гребував роботою водія чи охоронця, аби заробити додаткові кошти, які б не були зайвими. Та найтяжчим було залишатись вірним своїм принципам.

Я ніколи не погоджувався виступати за іншу країну або програвати, які б скрутні часи не переживав,

– зауважив боксер.

Він продовжив, що з народженням першої дитини кардинально змінив своє життя. Із нього зникли пацаняча романтика та понти. Залишились дім, тренування та церква. З друзями Олександр продовжив зустрічатись, але коло звужувалось, бо вони вирішили, що в нього "зіркова хвороба".

Що розповів Усик про народження першої доньки?

За словами Усика, коли він уперше побачив свою доньку Лізу, то відчув ніжність і дуже сильну мотивацію. Спортсмен саме готувався до Олімпіади в Лондоні 2012 року. Хтось із приятелів навіть сказав Усику, що донька – не син.

"Хотілося його вперіщити. Це дитина, її Бог послав", – наголосив Усик.

Він додав, що вже багато років пише лист своїй доньці Лізі, яке хоче віддати їй на її 18-річчя. Там багато слів удячності та ніжності. Однак там немає нічого про "повинна". Це Олександр має показувати, як чоловік має любити жінку, тому й намагається бути хорошим партнером для дружини Катерини.

