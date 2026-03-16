Промоутер Френк Воррен у коментарі ютуб-каналу iFL TV заявив, що Усик після поєдинку проти Ріко Верховена має провести обов'язковий захист поясу. Суперником українця має стати тимчасовий чемпіон за версією WBC Агіт Кабаєл.

Дивіться також Усик може зазнати поразки в останньому бою в кар'єрі – Ф'юрі знайшов ключ до перемоги

Що відомо про бій Усика за титул WBC?

23 травня Усик проведе добровільний захист титулу WBC, після чого прагне зустрічі з переможцем бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа.

За словами промоутера, якщо українець не захоче битися з непереможним Кабаєлом, йому доведеться зробити вакантним пояс WBC. За таких обставин, як сказав Воррен, Усик зможе битися з Вордлі або Дюбуа.

Але Кабаєл заслуговує на бій за титул чемпіона світу. Незалежно від того, буде його суперником Усик чи ні, Агіт буде претендентом на титул чемпіона світу,

– сказав він.

Воррен додав, що Усику доведеться проводити обов'язкові захисти титулів.

Що відомо про наступний бій Усика?