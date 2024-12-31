Джимми Харрингтон, который является близким другом Тайсона Фьюри, рассказал, чем занимается боксер после второго поражения за год от Александра Усика. Мужчина выделил одну деталь образа, от которой избавился в первую очередь "Цыганский король", передает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Изменил стиль

Друг британского боксера заметил, что теперь свое время Фьюри уделяет семье и жизни вне ринга.

Он побрил бороду. Тайсон вернулся домой, в Моркам, где проводит время со своей семьей и занимается повседневными делами. Я видел, как он ходил выпить кофе, гулял с семьей, а также вернулся к семейной и родительской жизни. Он отсутствовал в течение трех месяцев, не видел свою семью, а теперь Тайсон собирается провести новогодние праздники в кругу своей семьи,

– сказал друг Тайсона.

Напомним, что боксер находится в счастливом браке с Пэрис уже в течение последних 16 лет. Пара воспитывает аж шестерых детей. К сожалению, Пэрис потеряла еще одного ребенка накануне первого боя Тайсона против Александра Усика. Тогда жена Фьюри солгала мужу, чтобы не волновать его перед поединком за "абсолют". Пэрис скрыла выкидыш и заявила, что не сможет поехать на бой из-за высокого давления.

После реванша против Усика появились слухи, что следующим соперником Фьюри может стать его земляк Энтони Джошуа.